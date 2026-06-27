Erdoğan: Terörü ülkemiz ve milletimiz için bitiriyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: Terörü ülkemiz ve milletimiz için bitiriyoruz

27.06.2026 11:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken, 'senden benden' diye ayırmıyor, Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken, 'senden benden' diye ayırmıyor, Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirken, belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz." - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Terörü ülkemiz ve milletimiz için bitiriyoruz - Son Dakika

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