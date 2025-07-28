Erdoğan, Tokayev\'i Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, karşılama töreninin ardından Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA