Erdoğan: Türkiye'yi küllerinden yeniden inşa ettik, durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi ellerinden tuttuk ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk. Büyük işler başardık ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz."