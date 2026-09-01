Erdoğan ile Caparov'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan ile Caparov'dan İşbirliği Görüşmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için gittiği Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü; ikili ilişkiler, enerji, savunma sanayisi, ticaret ve terörle mücadele ele alındı, Caparov Türkiye'deki zirvelere davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Caparov ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayisi, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliklerinden dolayı kutlarken, kendisini Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ve COP31'e davet etti.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Kırgızistan, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ile Caparov'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:09:59. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan ile Caparov'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement