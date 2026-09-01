Erdoğan ile Caparov'dan İşbirliği Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Caparov ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayisi, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliklerinden dolayı kutlarken, kendisini Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ve COP31'e davet etti.