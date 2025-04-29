Erdoğan ve Meloni, Türkiye-İtalya heyetler arası görüşmeye başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte Türkiye-İtalya heyetler arası görüşmelerine başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma temaslarını sürdürüyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan ve Meloni, heyetler arası görüşmelerine başkanlık etti. Roma'daki tarihi Villa Doria Pamphili rezidansında gerçekleştirilen toplantıda Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Toplantının ardından Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin gerçekleştirilmesi ve burada aralarında enerji, sanayi işbirliği, ekonomi ve ulaştırmanın da bulunduğu alanlarında birçok konuda işbirliğini öngören anlaşmalar imzalanması bekleniyor. - ROMA