Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif görüştü

04.07.2026 16:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Pakistanlı yetkililer yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif görüştü - Son Dakika

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