Erdoğan ve Trump'tan Ayaküstü Sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

NATO Liderler Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirve öncesinde NATO liderleri, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı. Karşılama töreni ve fotoğraf çekiminin ardından Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı salonunda ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

NATO liderlerinin, savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine karşılık gelecek şekilde yükseltme hedefini onaylamaları bekleniyor. Liderlerin ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'ya ilişkin güncel meseleleri de ele alması planlanıyor. - LAHEY