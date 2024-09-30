Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzensiz göç akınlarına karşı alınacak tedbirlerin sınır ötesinde uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama, göçmen akışlarını kontrol altına almak için gerçekleştirilen uluslararası işbirliğine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
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1.10.2024 09:40:12. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Yeni Göç Tedbirleri - Son Dakika
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