Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlarımız küresel vizyonun taşıyıcısı

16.05.2026 22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 43. Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj göndererek, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'nin küresel temsilcisi olduğunu vurguladı ve birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu belirterek, "Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen "Türk Günü Yürüyüşü"ne video mesaj gönderdi.

Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen Türk vatandaşları ile soydaşlarına Türkiye'deki 86 milyonun selamlarını ileten Erdoğan, "Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve öz güveninin yansımalarından biridir. ABD'de 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden, saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır." dedi.

Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun girişimleri, akademik başarıları, sivil toplum çalışmaları ve ekonomik katkılarıyla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile gönül bağlarını da sürdürdüğünü, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi olduklarını belirtti.

Bu yönleriyle her birini Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak gördüklerini, çalışmalarını takdirle takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, iş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmalarını özellikle önemsediklerini ifade etti.

"Bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

New York'taki 43. Türk Günü Yürüyüşü'nün hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:58:11. #7.12#
