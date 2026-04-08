Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bağımsız üyesi Ergül Günaydın, AK Parti'ye katıldı.
CHP'den istifa ettikten sonra bir süredir bağımsız meclis üyesi olan Günaydın'a AK Parti rozeti takıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığındaki programda Günaydın'a parti rozetini taktı.
Sami Er, "Ergül Günaydın kardeşimize rozetini takarak aramıza 'hoş geldin' dedik. Birlik ve beraberlik içinde Malatya'mız için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
