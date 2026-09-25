Erhürman BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta TDT Genel Sekreteriyle görüştü - Son Dakika
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Erhürman BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta TDT Genel Sekreteriyle görüştü

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Erhürman BM Genel Kurulu için gittiği New York\'ta TDT Genel Sekreteriyle görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüştü. İkili TDT-KKTC ilişkileri ve güncel gelişmeleri ele alırken, Erhürman'ın yarın BM Genel Sekreteri Guterres ile buluşması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu nedeniyle ABD'nin New York kentine resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erhürman buradaki temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, TDT ile KKTC arasındaki ilişkiler, güncel gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gözlemci üye statüsünde yer alıyor.

Erhürman yarın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı'nın temasları kapsamında yarın yerel saat ile 13.00'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erhürman'ın temaslarının ardından 27 Eylül'de KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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