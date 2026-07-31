Erhürman'dan Kıbrıs Açıklamaları - Son Dakika
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Erhürman'dan Kıbrıs Açıklamaları

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, müzakerelerin amaçlarının çözüme ulaşmak olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda izledikleri yol haritasına ilişkin "Müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Çözüme ulaşalım diye müzakere, sonuç üretelim diye 5+1 istiyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs konusunda izledikleri yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, paylaşımında göreve geldikleri günden itibaren, hatta bazı başlıklarda daha öncesinden savundukları temel yaklaşımları sıralayan Erhürman, "Müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Çözüme ulaşalım diye müzakere, sonuç üretelim diye 5+1 istiyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin 5+1 formatındaki toplantı öncesinde Lefkoşa'da müzakere masasında değil, görüşme masasında bir araya gelerek en azından bazı güven arttırıcı önlemler konusunda çözüm üretmesi ve güven zedeleyen yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Erhürman, "bu defa farklı olmalı" anlayışı doğrultusunda metodoloji konusunda uzlaşma sağlanmadan müzakere sürecine geçilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in muhatabının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu vurgulayan Erhürman, bunun dışında eşitlik ilkesini zedeleyecek algı oluşturma çabalarını kabul etmediklerini ifade etti. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadaki temaslarının formatı ile ayrılırken açıkladığı yol haritasının kendi yaklaşımlarıyla örtüştüğünü belirterek, bunu Kıbrıs Türk tarafının kazandığı, Rum tarafının kaybettiği şeklinde değerlendirmediklerini dile getirdi.

Doğru bir yöntem izlenmesi halinde çözüm yolunda ilerlemenin her iki tarafın da yararına olacağını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde halkla paylaştıkları yol haritası doğrultusunda hareket ettiklerini, bu nedenle huzurlu olduklarını ve Guterres'in adaya gelişinden önceki döneme kıyasla daha doğru bir noktada bulundukları kanaatini taşıdıklarını belirtti. Paylaşımının sonunda bundan sonraki sürece de değinen Erhürman, 5+1 formatındaki toplantının gerçekleştirilebilmesi için "ev ödevlerinin" tamamlanmasının önem taşıdığını ifade ederek, bu kapsamda iç çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ve Guterres'in huzurunda da dile getirdikleri gibi, muhataplarıyla mümkün olan en sık şekilde görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Erhürman'dan Kıbrıs Açıklamaları - Son Dakika

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