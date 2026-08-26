Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi

Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile müzakere sürecini değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz. Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile başkent Lefkoşa'daki ara bölgede gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiğini kaydeden Erhürman, toplantının başlangıcında bu gelişmelere ilişkin görüşlerini Rum lidere doğrudan aktardıklarını belirtti.

Erhürman, söz konusu gelişmelerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önemi vurgulanan ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından yeni bir 5+1 toplantısının gerçekleştirilmesinin "olmazsa olmazı" olarak nitelendirilen güven sağlayıcı önlemlerin temel mantığına ters düştüğünü ifade ettiklerini bildirdi. Yaşananların güveni artırmak yerine daha da zedelediğini vurguladıklarını belirten Erhürman, söz konusu önlemler konusunda ilerlemeye hazır olduklarını kaydetti.

"Çeşitli konularda ilerleme sağlamaya hazırız"

Erhürman, BM Genel Sekreteri tarafından sıralanan başlıklardan mayınların temizlenmesi, yeni geçiş noktalarının açılması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları, spora ilişkin konular, düzensiz göç ve afetlerle mücadele alanlarında ortak mekanizmaların kurulması konularında ilerleme sağlamaya hazır olduklarını Hristodulidis'e ilettiklerini açıkladı.

"Siyasi eşitlik, başka konularla 'al-ver'e tabi tutulamaz"

Görüşmede müzakere metodolojisinin de ele alındığını belirten Erhürman, siyasi eşitliğin içeriğinin Kıbrıs sorununun özünü oluşturan temel konulardan biri olduğunu vurguladı. Erhürman, siyasi eşitlik konusunun başka başlıklarla "al-ver"e tabi tutulmasının düşünülemeyeceğini belirterek, bu konuda netlik sağlanmadığı sürece "yakınlaşmalar" dahil metodolojinin diğer bölümlerinde ve Kıbrıs sorununun esasına ilişkin konularda ilerleme sağlanmasının mümkün olmadığını Rum lidere anlattıklarını ifade etti.

Liderler haftada bir kez buluşacak

Erhürman, görüşme sonucunda daha önce yaptıkları öneri doğrultusunda Hristodulidis ile haftada bir kez buluşma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'in ise eylül ayının ilk haftasının sonunda adaya gelmesinin beklendiğini kaydetti.

"Düşüncelerimizi doğrudan muhatabımıza söylemeye devam edeceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, bundan sonraki sürece ilişkin, "Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya, süreç içerisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, bunların süreç açısından arz ettiği riskler ve samimiyet testleri konusundaki düşüncelerimizi doğrudan muhatabımıza söylemeye devam edeceğiz. Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

21:59
Canlı anlatım: Fransa’da üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Fransa'da üçüncü gol geldi
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
21:46
Guendouzi’den Lyon taraftarına olay hareket
Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 23:35:30. #7.13#
SON DAKİKA: Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement