Erikli Mahallesinin tüm yollarına kilitli parke taşı döşendi - Son Dakika
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Erikli Mahallesinin tüm yollarına kilitli parke taşı döşendi

29.03.2022 11:27
Erikli Mahallesinin tüm yollarına kilitli parke taşı döşendi

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Erikli Mahallesi'nde başlatılan çalışmayla birlikte, mahallede kilit taşı olmayan yol kalmadı.

Kırsal mahallerdeki yolları baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Erikli Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını kilit parke taşı ile döşedi. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, tozlu, çamurlu ve bozuk yollardan kurtuldu. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Yapılan çalışmaların dolayı memnun olduklarını dile getiren Erikli Mahalle Muhtarı Halil Candemir, "Mahallemizde eksik kalan yerlerde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Başkanımızdan bu konu üzerine talepte bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu ihtiyacımızı gidermek adına çalışmaları başlattı. Şu an kilit taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahallemizde eksik görülen yerlerimiz kilitli parke taşı ile döşeniyor. Ben yapılan hizmetlerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Erikli Mahallesinin tüm yollarına kilitli parke taşı döşendi
Erikli Mahallesinin tüm yollarına kilitli parke taşı döşendi

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Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil, Erikli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erikli Mahallesinin tüm yollarına kilitli parke taşı döşendi - Son Dakika


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