Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı - Son Dakika

Resmi Gazete'nin bugün sayısında yer alan "İhale İlanları" bölümünde dikkat çeken bir ilan yer aldı. Devlet Malzeme Ofisi'nin açtığı ilanda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ihtiyacı olarak oy verme kabini satın alımı için ihale açıldığı belirtildi. Açık teklif usulüyle yapılacağı belirtilen ve 23 Mart'ta açılan ilanın ihale tarihi ise 7 Nisan olarak belirlendi. İhaleye başvurmak isteyenlerin, ilk tekliflerini yazılı olarak bildireceği, devamında ise sözlü olarak tekliflerini sürdüreceği aktarıldı.

İLAN, DMO'NUN SİTESİNDE DE AÇIKLANDI

Devlet Malzeme Ofisi'nin resmi sitesinde de yayınlanan ilanda ihaleyi yapan birimin Ankara olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı: "T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 2 kısım 2 kalem oluklu mukavva oy verme kabini, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnameleri ile numunelerine uygun şekilde, DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Depolarına teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir" denildi.

DMO'nun ihale ilanının devamında da teknik şartnameye ilişkin bilgilere yer verildi.

SEÇİM KANUNU TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Diğer taraftan, iktidarın seçime ilişkin ciddi müdahalelerin olduğu kanun teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Erken seçim tartışmalarının sürdüğü ve Seçim Kanunu'nun 17 saatlik mesaiyle jet hızıyla Anayasa Komisyonu'ndan geçirildiği günde YSK için yayınlanan oy verme kabini ihalesi dikkat çekti.