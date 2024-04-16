Ermenistan, Azerbaycan'a karşı dava savunmasını yaptı - Son Dakika
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Politika

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı dava savunmasını yaptı

Ermenistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan'a açtığı davanın bugün devam eden ikinci gününde Ermenistan savunmasını yaptı. Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki yerleşimlere geri dönmek isteyen Ermenilere yardımcı olmadığını iddia etti. Ayrıca, Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerinde herhangi bir iddiası olmadığını ve insan hakları ihlalleri iddialarının yanlış anlaşıldığını belirtti. Azerbaycan ise ön itirazlarını dile getirdi.

16.04.2024 16:23
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Ermenistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan'a açtığı davanın bugün devam eden ikinci gününde Ermenistan savunmasını yaptı.

Ermenistan tarafından "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin" ihlal edildiği gerekçesiyle Azerbaycan'a karşı 2021 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmaları devam ediyor. Lahey'deki Barış Sarayı'nda UAD Başkanı Yargıç Nawaf Salam'ın başkanlığında devam eden halka açık duruşmalarda dün itirazlarını dile getiren Azerbaycan'ın ardından bugün de Ermenistan savunmasını yaptı. Bugünkü oturumda Ermenistan adına Yegiş Kirakosyan ve Profesör Linos Aleksandros konuştu. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki yerleşimlerine geri dönmek isteyen Ermenilere yardımcı olmadığını iddia eden Kirakosyan, "19 Eylül 2023 tarihinden sonra Azerbaycan, Dağlık Karabağ'dan ayrılan ve geri dönmek isteyen kişilerin güvenli, engelsiz ve hızlı bir şekilde dönmesini sağlama konusunda hiçbir şey yapmadı" dedi.

"Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerinde herhangi bir iddiası yoktur"

Ermenistan'ın insan hakları iddialarının Azerbaycan tarafından yanlış anlaşıldığını savunan Kirakosyan, "Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerinde herhangi bir iddiası yoktur. Aynı zamanda gerçek ve kalıcı barış koşullarını sağlama konusunda da kararlıdır. Ancak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in deyimiyle, 'Eğer güç haklıysa ve uluslararası hukuk işe yaramıyorsa, insan hakları ihlalleri yapmış bir devlet sadece vahşetini tamamladığını ve ileri gitmeye hazır olduğunu ilan edemez' sözünü belirtmek isterim" dedi.

Savaşta kaybolan Ermeni iddiaları

İkinci Karabağ Savaşı'nda bölgede çok sayıda Ermeni kökenli kişinin kaybolduğunu iddia eden Prof. Linos Aleksandros ise, "Ermenilerin kanıtları gösteriyor ki birçok etnik Ermeni asker ve sivil İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın başlangıcında kaybolmuştur. Kanıtlarımız, en az 20 Ermeni asker ve sivilin Azerbaycan'ın gözetimi altında öldürüldüğünü ortaya koymaktadır. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaşanan bu ölümlere rağmen, Azerbaycan henüz bu ölüm koşullarını kabul etmemiştir. Son olarak, kanıtlarımız Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda bulunan Ermeni kalıntılarının aranmasını ve ülkelerine geri gönderilmesini sürekli olarak engellediğini göstermektedir" diye konuştu.

16 Eylül 2021'de Ermenistan, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ihlaliyle ilgili olarak Azerbaycan aleyhine dava açmıştı. Azerbaycan ise, 21 Nisan 2023 tarihinde ön itirazlarda bulunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı'nda "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Uygulanması"na ilişkin davada Azerbaycan'ın ileri sürdüğü ön itirazlar Lahey'de halka açık yapılacak oturumlarla 19 Nisan Cuma'ya kadar sürecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ermenistan, Azerbaycan'a karşı dava savunmasını yaptı - Son Dakika

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