Ermenistan, Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtı

Politika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere, dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında karşı yönde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı bildirildi. Bunu üzerine Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açtığı aktarıldı. - KELBEÇER