Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri zorunlu iniş yaptı

Politika

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bulunduğu helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor şehrine zorunlu iniş yaptı. Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda. Kötü hava nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a zorunlu iniş yaptı. Yolculuğumuza şu anda arabayla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ermenistan medyası, Paşinyan'ın araçla Tashir'e doğru yola çıktığını aktardı. - ERİVAN