Ermenistan Başbakanı, 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor - Son Dakika
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Politika

Ermenistan Başbakanı, 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, tarihi Ermenistan toprakları hedeflerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Paşinyan, uluslararası arenada tanınan yasal sınırları kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

22.05.2024 21:36
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Ermenistan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tarihi Ermenistan toprakları hedeflerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor" dedi.

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tartışmalı Ermenistan sınırları hakkında açıklamalar da bulundu. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Azerbaycan ile yaşanan sınır tartışmalarını hatırlatan Paşinyan, 1988 yılında kurulan bir komisyonun sınır çalışması yaptığını ancak bu sınırların hukuki bir resmiyete kavuşmadığını belirtti.

1991 yılında Sovyetler Birliği dağılırken Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların hukuken belirlendiğini ifade eden Paşinyan, "1991 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında hukuki sınırlar vardı ve biz bugün bu sınırlar üzerinde çalıştık. O sınırların hukuki gerekçelerini de ortaya koyduk. Ermenistan'ın yasal sınırlarından emin olduk" dedi.

"Biz vatan içinde vatan arıyoruz"

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da sınır tartışmaların sürdüğünü belirten Paşinyan, "Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sevgili vatandaşları. Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor çünkü bu anavatanı bulduk. Bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir" ifadelerini kullanarak, uluslararası arenada tanınan yasal sınırları kabul etmeleri gerektiğini söyledi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ermenistan Başbakanı, 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor - Son Dakika

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