Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin 4 köyünde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi - Son Dakika
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Politika

Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin 4 köyünde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Gazah ilinin 4 köyünü Azerbaycan'a iade etti. Azerbaycan bayrağı, Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinde göndere çekildi ve Azerbaycan milli marşı okundu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları devam ediyor.

24.05.2024 17:03
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Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin 4 köyünde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. Ermenistan işgal altında tuttuğu Gazah ilinin 4 köyünü bugün Azerbaycan'a iade etti. Azerbaycan Sınır Muhafızları'nın konuşlandırıldığı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan milli marşı okundu.

Sınır hattı belirleniyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 9'uncu toplantısı, 15 Mayıs'ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı. İki ülke arasında 12.7 kilometre uzunluğunda bir sınır hattı belirlenmişti. Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin 4 köyünde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin 4 köyünde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi - Son Dakika
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