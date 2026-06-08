Ermenistan-Türkiye Normalleşmesi Umut Veriyor - Son Dakika
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Ermenistan-Türkiye Normalleşmesi Umut Veriyor

Ermenistan-Türkiye Normalleşmesi Umut Veriyor
08.06.2026 19:25
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Ermenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile normalleşmenin ekonomik ve siyasi faydalar sağlayacağını vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin, "Bu sürecin sadece iyi ekonomik sonuçlar getirmekle kalmayıp, arkasından olumlu siyasi sonuçlar da doğuracağına yönelik güvenimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Parlamentosu'nda 2025 yılı devlet bütçesi yıllık raporunun görüşüldüğü oturumda konuştu. Bakan Mirzoyan, konuşmasında Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ve ticari ilişkilere değindi. Mirzoyan, 2 Haziran'da Kars'ta Ermenistan ve Türkiye'den iş insanları arasında çok ciddi bir toplantı gerçekleştiğini hatırlattı. Mirzoyan, söz konusu temaslarda Gümrü-Kars demir yolunun yeniden açılmasına yönelik kurulan çalışma grubunun toplantılarının yanı sıra çeşitli görüşmelerin de gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Bu görüşmenin geçmişte yapılan iş dünyası temaslarından önemli ölçüde farklılık gösterdiğine işaret eden Mirzoyan, toplantının oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunu ve Türkiye'nin doğu ile kuzeydoğusundaki üç ilin çeşitli iş sektörlerinde büyük bir ilgi uyandırdığını kaydetti. Bu görüşmenin Ermenistan-Türkiye ekonomik iş birliğinin derinleşmesi için iyi bir başlangıç niteliğinde olduğunu vurgulayan Mirzoyan, yakın gelecekte benzer formatta ikinci bir toplantının Ermenistan'da yapılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Mirzoyan, "Makul bir süre içinde, yakın gelecekte ikinci toplantıyı Ermenistan topraklarında gerçekleştirmeyi umuyorum" dedi.

"Şirketler ve iş çevreleri arasında somut görüşmeler başladı"

Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ticaret gerçekleştirildiğini söyleyen Mirzoyan, bu süreçte işlemlerin coğrafi olarak hala üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşmesine rağmen taraflar arasındaki ticari ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Bakan Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye arasında münferit şirketler ve iş çevreleri arasında somut görüşmelerin halihazırda başladığını da belirterek, "Bu diyalogların devam edeceğine, somutlaşacağına ve gözle görülür sonuçlar vereceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mirzoyan ayrıca, bu sürecin süreklilik arz edeceğine ve sadece ekonomik değil, aynı zamanda olumlu siyasi sonuçlar doğuracağına olan inancının altını çizdi. Mirzoyan, yakın gelecekte tam normalleşmenin sağlanacağına yönelik inancını da dile getirerek, "Öyle bir süreç başladı ki, bu hareketin durmayacağına ve sadece olumlu ekonomik sonuçlar getirmekle kalmayıp, arkasından olumlu siyasi sonuçlar da doğuracağına yönelik güvenimi ifade etmek istiyorum" dedi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Ermenistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermenistan-Türkiye Normalleşmesi Umut Veriyor - Son Dakika

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