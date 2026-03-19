Ersoy'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bu anlamlı günler, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren, ortak değerlerimizi ve kültürümüzü yeniden hatırlatan önemli vesilelerdir. Bu bayramın 'Nerede o eski bayramlar' demeden büyüklerimizi unutmadığımız, küçüklerimizi sevindirdiğimiz bir bayram olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan bu mübarek günleri geride bırakırken, bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, sevginin, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günler, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren, ortak değerlerimizi ve kültürümüzü yeniden hatırlatan önemli vesilelerdir. Bu bayramın 'Nerede o eski bayramlar' demeden büyüklerimizi unutmadığımız, küçüklerimizi sevindirdiğimiz bir bayram olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın, ayrıca dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlum ve mağdur insanlar için umut kapısı olmasını niyaz ediyorum. Bölgemizde süregelen krizlerin son bulmasına, masum insanların zarar görmemesine ve bu coğrafyanın yeniden huzur ve istikrara kavuşmasına vesile olan bir bayram temenni ediyorum."

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."