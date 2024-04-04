Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Erzincan Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aksun, Erzincan Adliyesinde mazbatasını teslim aldı. Başkan Aksun, seçimlerin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

04.04.2024 08:55  Güncelleme: 08:58
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, mazbatasını Seçim Kurulu'ndan aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Erzincan Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aksun, Erzincan Adliyesinde mazbatasını teslim aldı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bayram Köseoğlu tarafından mazbatası verilen Başkan Aksun, "Seçimlerin Erzincan'ımıza ülkemize insanımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Şehrimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı - Son Dakika

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