Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun mazbatasını aldı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, mazbatasını Seçim Kurulu'ndan aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Erzincan Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aksun, Erzincan Adliyesinde mazbatasını teslim aldı.
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bayram Köseoğlu tarafından mazbatası verilen Başkan Aksun, "Seçimlerin Erzincan'ımıza ülkemize insanımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Şehrimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN
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Başkan Şeniz Doğan, yeni dönemin mazbatasını alarak Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildiğini duyurdu. Doğan, halka teşekkür ederek yeni döneme hayırlı olması temennisinde bulundu.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Varol, kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti. İftar programına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, meclis üyeleri ve iş insanları da katıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerde 52 kişiye proje hakkında bilgi verildi ve tanıtım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçildi. Mazbatasını Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki, mazbatasını alarak göreve başladı. Törende konuşan Tiryaki, Altındağ için çalışacaklarını ve hizmet bayrağını daha yükseğe taşıyacaklarını belirtti.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Seçimlerin yenilenme nedeni, AK Parti'nin başvurusu üzerine Örs Mahallesi'nde sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmemesi oldu. Yeniden yapılacak seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. CHP'nin uzun yıllar sonra kazandığı ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulacak. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin yaşanan duruma tepki gösterirken, MHP Milletvekili Baki Ersoy'un ilçe seçim hakimine ağza alınmayacak sözler edip fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti. Ersoy'un yaşanan tartışma anında hakime küfür ettiği görüntü de ortaya çıktı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitmen ve öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu. Vali Eldivan, öğrencilerle bir araya gelerek onlara başarılar diledi ve Ramazan Bayramı ile Polis Günlerini kutladı.
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