Erzincan\'da Yıldırım gençlerle bir araya geldi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, gençlerle bir araya geldi.

Programda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ve MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan da yer aldı.

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Kadir Özger ve gençlerle sohbet eden Yıldırım, gençlerle hasbihal ederek görüş alışverişinde bulundu. - ERZİNCAN