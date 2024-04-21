Erzincan\'ın Tercan ilçesinde Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bağlı Çadırkaya Beldesinin Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Belediye Başkanı Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı. Kapalı damarları açılan Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize Temsilciliği seçimlerinde mevcut başkan Çağrı Tatar, rakibi Nazan Kızıltoprak'ı geride bırakarak 91 oy alarak güven tazeledi. Başkan Tatar, yeni dönemde de Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nın başkanlığına seçildiğini açıkladı ve en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, ödeme, ihale, alım-satım gibi çeşitli işlemlerin yapılması ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde düzenlenen 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. İHH Şube Başkanı Behçet Atilla, Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacaklarını belirtti ve toplanan yardımların yakında yola çıkacağını söyledi.
Vatandaşlar ekonomik sıkıntı yaşarken, bazı siyasilerin lüks yaşam tarzlarına tepki gösteriyor. Şatafatlı makam odaları, lüks saatler ve ıstakoz paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşlar, bu durumu görgüsüzlük olarak yorumluyor ve değişmesi gerektiğini belirtiyor.
Türkiye'yi temsilen Atina'ya gelen 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet ile Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur, Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler alınmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay'ın 2021 denetim raporunda eski Başkan Alinur Aktaş'ın yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin yapılan suç duyurusu için "işlem yapılmasına yer olmadığına" karar verdi. Başsavcılık, binlerce liralık altın, kahve seti ve ipek kumaş baskılı tablo alındığı tespit edilen belediyede Aktaş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.
Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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