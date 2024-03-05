Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat da katıldı. Sekmen, hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

05.03.2024 09:30  Güncelleme: 09:36
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat da katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Mehmet Sekmen'in gerçekleştirdiği açılış adeta mitinge dönüştü. Hınıs'a yapılan hizmetleri anlatan Sekmen, yapacağı projeleri de tek tek ifade etti. Başkan Sekmen, "İlçemizin altyapı sorunu vardı çözdük. Hınıs'ımızın su problemi vardı hamd olsun çözdük. Uzmanlar bile söylüyor 50 yıl su gelmezse mevcut suyumuz ilçemize yeter bir halde Burada yıllardan beri ilçenin kanayan bir yarası 'Gavur arkı' vardı sulama suyu Yaptık ve şuan kullanıyorsunuz. Hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Genç yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu Hakk'a yürüyen Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren kardeşimizin aziz hatırası adına ilçemizde Cami yaptıracağım" kaydını düştü. Başkan Sekmen, doğalgazın kentin tüm ilçelerinde bulunduğunu hatırlatarak, "Siz istediniz bu kardeşiniz size doğalgazı da getirdi. İnşallah nasip olursa Hınıs'ımızın ilçe merkezine yakın köylerine de doğalgaz vereceğiz" şeklinde konuştu. Sekmen, "Yeni dönemimizde nasip olursa şehrimizin dört bir sathında çalışmalarımız artarak devam edecek ve buradan ilan ediyorum; asfaltsız yolumuz kalmayacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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