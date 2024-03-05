Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Üniversite öğrenceleriyle deneyimlerini paylaşma ve sohbet etme imkanı bulduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde düzenlenen "Erzurum'da Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Politikalar" konferansına katılarak; kıymetli öğrencilerimizle bir araya geldik. Bizlerin nazarında aziz milletimize hizmet kapısı olarak tasavvur ettiğimiz belediyecilik anlayışımız ile yürüttüğümüz çalışma ve projelerimizle ilgili gençlerimizle doyasıya konuştuk. Yaşadığımız şehrimize duyduğumuz sevgi ve aşk ile daha birçok projemizi hayata geçirecek; geleceğimizin teminatı gençlerimize mutlu bir gelecek inşa edeceğiz." şeklinde konuştu. - ERZURUM