Erzurum'da Mülki İdare Amirleri Değişti - Son Dakika
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Erzurum'da Mülki İdare Amirleri Değişti

Erzurum\'da Mülki İdare Amirleri Değişti
17.06.2026 09:31
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Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Erzurum'da 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

17 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında Erzurum merkez ve ilçelerinde görev yapan kaymakam ve vali yardımcılarının önemli bir bölümü başka görevlere atanırken, kentteki boşalan görevlere de yeni isimler getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanırken, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne getirildi. Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ise Giresun Tirebolu Kaymakamlığına atandı.

Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel Eskişehir Sivrihisar Kaymakamlığına, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz Bilecik Gölpazarı Kaymakamlığına, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk Gaziantep İslahiye Kaymakamlığına ve Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük Diyarbakır Eğil Kaymakamlığına görevlendirildi. Köprüköy Kaymakamı Mehmet Akif Temur Tunceli Pülümür Kaymakamlığına atanırken, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş Muş Vali Yardımcılığına, Pazaryolu Kaymakamı Fikri Badioğlu Şırnak Vali Yardımcılığına ve Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan Adıyaman Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne atandı.

Erzurum Vali Yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı Edirne Vali Yardımcılığına, Mustafa Berk Çelik ise Çankırı Vali Yardımcılığına atanırken, Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal da Erzurum içerisindeki görev değişikliği kapsamında Aziziye Kaymakamlığına getirildi.

İşte Erzurum'a atananlar

Kararname ile Erzurum'daki boşalan görevlere de yeni atamalar yapıldı. Muğla Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan Yakutiye Kaymakamlığına atanırken, Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak İspir Kaymakamlığı görevine getirildi.

Van Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut Pasinler Kaymakamlığına, Iğdır Aralık Kaymakamı Fatih Gülnar Hınıs Kaymakamlığına, Bitlis Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin Aşkale Kaymakamlığına, Burdur Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan Köprüköy Kaymakamlığına ve Gaziantep Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan Karayazı Kaymakamlığına atandı.

Hatay Hassa Kaymakamı Safa Kahraman Şenkaya Kaymakamlığına, Burdur Çeltikçi Kaymakamı Ömer Levent Türk Pazaryolu Kaymakamlığına ve Kastamonu İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin Çat Kaymakamlığına getirildi.

Öte yandan Konya Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, Muş Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz ve Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar da Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerine atandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Erzurum, Son Dakika

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