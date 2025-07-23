Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı

23.07.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Duran, Erzurum Kongresi'ni ve milli mücadelenin önemini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, yaptığı paylaşımda, "23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongre, milletimizin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeçtir. Bu büyük kongre, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı ilk platform olmuştur. Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Burhanettin Duran, Kültür Sanat, Politika, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:33
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 19:00:28. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.