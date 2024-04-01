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Erzurum'un Aşkale ve Horasan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
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Politika

Erzurum'un Aşkale ve Horasan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz

Erzurum\'un Aşkale ve Horasan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Aşkale ilçesinde 101, Horasan ilçesinde 128 sandıkta belediye başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti. İtirazın değerlendirmeye alındığı açıklandı. Aşkale'de AK Parti'nin adayı Şenol Polat, Horasan'da ise İyi Parti'nin adayı Hayrettin Özdemir resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştı.

01.04.2024 16:57
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde 101, Horasan ilçesinde 128 sandıkta belediye başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz edildi.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Aşkale ilçesinde 101, Horasan ilçesinde 128 sandıkta belediye başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Çat, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını Aşkale'de AK Parti'nin adayı Şenol Polat, Horasan'da ise İyi Parti'nin adayı Hayrettin Özdemir kazanmıştı.

Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı Horasan'da Hayrettin Özdemir 5.684, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Abdulhatem Bastem ise 5.641 oy almıştı.

Kaynak: AA

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