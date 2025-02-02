Eş-Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti

Politika

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kabul edildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşan eş-Şara ve heyeti, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Bölgesi Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdülrahman bin Abdülaziz ve diğer bazı yetkililer tarafından karşılandı. Eş-Şara, havalimanındaki karşılamanın ardından Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'na geçti. Eş-Şara ve heyeti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. İki lider, daha sonra heyetleriyle birlikte görüşmeye geçti.

Ziyaretinde eş-Şara'ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik ediyor. - RİYAD