Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 5 yılda ilçede yaptığı çalışmaları anlattı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısında 5 yılda ilçede yaptığı çalışmaları anlattı. Görev süresinde Esenyurt'a prestijli projeler kazandıran Başkan Bozkurt, "Yapılan eksiğiyle gediğiyle aslında hepimizindir. Asıl olan arkada husumet bırakmadan bu süreci tamamlamaktır" dedi.
Esenyurt Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşti. Vedalaşma konuşmalarının yapıldığı meclis toplantısında Başkan Bozkurt, 5 yıllık görev süresinde ilçeye kazandırdığı prestijli projeleri ve yaptığı çalışmaları anlattı. Konuşmasında yapılması planlanan projelerin gelecek dönemdeki yönetim tarafından tamamlanması temennisinde bulunan Başkan Bozkurt, "Buradakilerin çoğu Esenyurt'un evladı. Dolayısıyla herkes gelecekte Esenyurt'a hizmet edebilmek için, bir söz söyleme hakkına sahip olmak için mücadele etti. Bugün değerli arkadaşlarımızın birbirleriyle ilgili bir şeyler söyleyebiliyor olması, şefkatle birbirimize bakabiliyor olmamız, bunların ifade ediliyor olması bence çok değerli. Asıl olan da budur, arkada husumet bırakmadan bu süreci tamamlamaktır" diye konuştu.
"Şefkatle birbirimize bakabiliyor olmamız çok değerli"
Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından duygu ve düşüncelerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Eğrisiyle doğrusuyla yapılan hepimizin başarısı ya da başarısızlığı. Zira bütçesini beraber onayladık, kararların stratejisini beraber belirledik, uygulamalarını beraber yaptık, faaliyet planlarını beraber onayladık. Yapılan eksiğiyle gediğiyle aslında hepimizindir. Siyasetin tansiyonu ve doğası gereği, zaman zaman maksadını aşan cümleler kurulmuş olabilir. Bütün arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Umarım Esenyurtlular hayattan alamadıkları haklarını almış olurlar"
Yaptığı faaliyet sunumu sonrasında gelecek dönem için temennilerini dile getiren Başkan Bozkurt şöyle konuştu: "Bugüne kadar bize verdiğiniz destek ve emek için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bizden sonra görevi devralacak arkadaşlar da sonraki 5 yılda alınlarının akıyla, geçmişlerine baktıklarında dolu dolu bir sayfa ile bu işi kapatırlar. Bunun çok zor olmadığını düşünüyorum, zira yolun önemli bir bölümü kat edildi. Ben Esenyurt Belediyesi'nin yönetimine talip olan yöneticilerimizin bundan sonraki süreçlerde iyi niyetli olmaları durumunda sorunlarının yüzde 70'inin çözüldüğü bir belediyeyi devralacağını biliyorum. Umuyorum ki bizim yapmak istediklerimizi onlar kısa sürede yaparlar. Hem onlar onore olurlar hem Esenyurtlular bugüne kadar hayattan alamadığı haklarını almış olurlar."
Başkan Bozkurt, toplantı sonunda meclis üyelerine, belediye başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi. - İSTANBUL
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