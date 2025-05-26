Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha! - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

Haberin Videosunu İzleyin
Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron\'u zora sokacak bir görüntü daha!
26.05.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron\'u zora sokacak bir görüntü daha!
Haber Videosu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçağın kapısında eşi Brigitte Macron'dan tokat yedi. Gündeme bomba gibi düşen bu görüntü sonrası Macron "Şakalaştık" açıklamasını yapsa da görüntülerin devamında ikili arasındaki gerginliğin merdivenlerde de devam ettiği ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında uçak merdivenlerinde yaşanan gerginlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uçağın kapısında Brigitte Macron'un eşine tokat attığı anlar kameralara yansırken, çift arasındaki tartışmanın merdivenlerde de devam ettiği görüldü.

"ŞAKALAŞTIK" DEDİ AMA...

İkilinin arasındaki gerginliğin nedeni henüz bilinmezken Macron eşinden tokat yediği görüntüler için "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" dedi.

Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron\'u zora sokacak bir görüntü daha!

Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşinden yediği tokada 'Şaka' diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • murat özdemir:
    Afrikada iliklerine kadar sömürdüğün ülkeler bile seni dinlemiyor artık, bay bay macrom 13 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bu görüntüde ne var yedi kere seyrettim dizin gordugunuzu göremedim 4 10 Yanıtla
  • 008294:
    bu resmen nine yaaa koskoca devlet baskanisin git güzel genç biriyle evlen 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bence bosamali saygi duynayanla yurumez kaldiki devlet baskani daha genc akilli biri muhakkaki vardir 3 0 Yanıtla
  • Coskun Culan:
    Şaka gibi adam travestiyle evli resmen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:53
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:40:45. #7.13#
SON DAKİKA: Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.