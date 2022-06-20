Son dakika haberleri: Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: "Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu... - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: "Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu...

20.06.2022 10:45

Son dakika haberleri: Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: "Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu hamleyi görüyorum.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: "Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu hamleyi görüyorum. 2 ülke arasında barışı arıyor"

"Bu kadar üretim olan bir ülkede enflasyon olduğuna pek inanmıyorum"

YALOVA - Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde, "Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu hamleyi görüyorum. 2 ülke arasında barışı arıyor" dedi.

Arjantin-Türk Ticaret Odası tarafından Türkiye'de misafir edilen Duhalde, bir takım temaslarda bulunmak için Yalova'ya geldi. Kentteki bir otelde kalan Duhalde, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye gibi Arjantin'in de geçmişte askeri darbeler nedeniyle demokrasisinin etkilendiği hatırlatılan Duhalde, "40 yıldır Arjantin'de askeri darbe olmadı. Darbelerden çok acı çekmiş bir milletiz. Darbeler yaşamış bir ülkeyiz. Türkiye'nin geçmiş darbe tarihini bilmiyorum ama çok yakın zamanda olan teşebbüsünden haberim vardı. Darbe teşebbüsünü kınıyorum. Umarım tekrarlanmaz. Demokrasiye, kontrolle ve düzene saygıyla sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

"Türkiye'nin enflasyonu yenemeyeceğine inanmıyorum"

Uzun zamandır yüksek enflasyon ile mücadele veren Arjantin ile Türkiye'de son dönemlerde yaşanan enflasyonu değerlendiren Duhalde, "Her ülke farklı ekonomik faktörler yer almakta. Bu kadar üretim olan bir ülkede enflasyon olduğuna pek inanmıyorum. Bence farklı yapılar var 2 ülke arasında. Endüstrinin, sanayinin, kalkınmış bir ülkenin bu derecede bir enflasyonu yenemeyeceğine de inanmıyorum" dedi.

"Savaşa hayır diyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki çabasını takdirle karşıladığını sözlerine ekleyen Duhalde, şöyle konuştu:

"Kendisiyle iki kez tanışma imkanına sahip oldum. En son Antalya'ya yaptığım ziyarette görüşmüştüm. Misafirperver ve cömert birisi. Ateşe odun atmamak gerekir. Neden böyle söylüyorum, çünkü Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu hamleyi görüyorum. 2 ülke arasında barışı arıyor. Buna çok olumlu ve başarılı bakıyorum. Savaşa hayır diyorum."

Arjantin-Türk Ticaret Odası Başkanı Carlos Tonelli ve Başkan Yardımcısı Alper Balto tarafından organize edilen Türkiye ziyareti çerçevesinde Duhalde'nin ticari temaslarda bulunacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: 'Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu... - Son Dakika

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