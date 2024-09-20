Eski Bakan Vahit Kirişci'nin Damatı Mehmet Özcan Kalp Krizine Yenik Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eski Bakan Vahit Kirişci'nin Damatı Mehmet Özcan Kalp Krizine Yenik Düştü

Eski Bakan Vahit Kirişci\'nin Damatı Mehmet Özcan Kalp Krizine Yenik Düştü

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'da düzenlenen törenle defnedildi.

20.09.2024 17:07  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden damadı Mehmet Özcan, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilliği görevini yürüten eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan (29), gece saatlerinde Çankaya'daki evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan için Çankaya'daki Balgat Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Kirişci ve Özcan ailelerinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile iki ailenin yakınları yer aldı. Namazın ardından Özcan'ın cenazesi defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Vahit Kirişci, Mehmet Özcan, Kalp Krizi, Politika, 3-sayfa, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Bakan Vahit Kirişci'nin Damatı Mehmet Özcan Kalp Krizine Yenik Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Bakan Vahit Kirişci'nin Damatı Mehmet Özcan Kalp Krizine Yenik Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement