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Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin Meclis Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin Meclis Töreni Düzenlenecek

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'te tören düzenlenecek. Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Okuyan, dün gece saat 02.46'da hayata gözlerini yumdu. Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, hastanede yaptığı konuşmada, yarın mecliste saat 14.00'te tören yapılacağını ve ardından Yalova'ya nakledileceğini belirtti.

Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin Meclis Töreni Düzenlenecek
26.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:26
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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'te tören düzenlenecek.

Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybetti. Dün gece saat 02.46'da hayata gözlerini yuman Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'de tören düzenlenecek.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, hastanede yaptığı konuşmada, "12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Böyle bir şeye hazır değildik. İyileşecek diye bekledik ama kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin de sayı sağ olsun. Yarın mecliste saat 14.00'te tören yapılacak. Arkasından da Yalova'ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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