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Eski Bakan Yaşar Okuyan için mecliste tören düzenlenecek - Son Dakika
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Eski Bakan Yaşar Okuyan için mecliste tören düzenlenecek

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın vefatı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın saat 14.00'te tören düzenlenecek. Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Eski Bakan Yaşar Okuyan için mecliste tören düzenlenecek
26.12.2023 - 22:40,
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Vefat eden eski Bakan Yaşar Okuyan için yarın mecliste tören düzenlenecek

ANKARA - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'de tören düzenlenecek.

Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybetti. Dün gece saat 02.46'da hayata gözlerini yuman Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çarşamba günü saat 14.00'de tören düzenlenecek.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, hastanede yaptığı konuşmada, "12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Böyle bir şeye hazır değildik. İyileşecek diye bekledik ama kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin de sayı sağ olsun. Yarın mecliste saat 14.00'de tören yapılacak. Arkasından da Yalova'ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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