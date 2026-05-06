Eski Başkan Yoon Suk Yeol'a 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Başkan Yoon Suk Yeol'a 7 Yıl Hapis Cezası

Eski Başkan Yoon Suk Yeol\'a 7 Yıl Hapis Cezası
06.05.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim girişimi nedeniyle 7 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim girişiminin ardından yetkililerin kendisini tutuklamasını engellemek dahil çeşitli suçlardan verilen 5 yıllık hapis cezası, üst mahkemede görülen temyiz davasında 7 yıla çıkarıldı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği başarısız sıkıyönetim nedeniyle yargılandığı davalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seul Yüksek Mahkemesi, Yoon'un sıkıyönetim girişiminin ardından yetkililerin kendisini tutuklamasını engellemek dahil çeşitli suçlardan aldığı 5 yıllık hapis cezasının yeniden ele alındığı temyiz duruşmasını gerçekleştirdi. Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibinin itirazını haklı bulan mahkeme, Yoon'a daha önce verilen 5 yıllık hapis cezasını 7 yıla çıkardı.

10 yıl hapsi istenmişti

Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, geçtiğimiz aralık ayında Yoon'un "adaleti engelleme" suçlamasıyla yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. İddianamede, sıkıyönetim soruşturması kapsamında müfettişlerin kendisini tutuklamasını engellediği belirtilen Yoon, adaleti engellemekle suçlanmıştı. Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği iddia edilmişti.

5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, ocak ayında Yoon'u tutuklanmasını engellemek için Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisini harekete geçirmek, resmi belgeleri tahrif etmek, sıkıyönetim için gerekli olan ve resmi bir kabine toplantısında görüşülmesi gereken yasal süreci takip etmemek dahil çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. "Adaleti engelleme" davası, Yoon'un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında karara bağlanan ilk dava olurken, karara hem cezayı az bulan Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi hem de cezanın haksız olduğunu savunan Yoon itiraz etmişti.

Sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alınmış ve tutuklanmıştı

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak "sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" öne sürmüştü. Yoon, "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı diğer sıkıyönetim davasında da ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Başkan Yoon Suk Yeol'a 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:02:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Eski Başkan Yoon Suk Yeol'a 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.