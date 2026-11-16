Eski BND Başkanı Hanning'e ulaşan 2 bin belgenin korumalarca çıkarıldığı iddia edildi - Son Dakika
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Eski BND Başkanı Hanning'e ulaşan 2 bin belgenin korumalarca çıkarıldığı iddia edildi

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Alman medyasına göre, eski BND Başkanı Hanning'e ulaşan yaklaşık 2 bin gizli belgenin korumalar ve şoförler aracılığıyla BND'den çıkarıldığı iddia edildi. Ekim başında casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanan Hanning ile Manfred D. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Alman medyasına göre; casusluk suçlamasıyla geçtiğimiz ay tutuklanan eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'e ulaşan gizlilik ibareli yaklaşık 2 bin belgenin korumalar ve makam şoförleri aracılığıyla BND binasından çıkarıldığı iddia edildi.

Almanya'da casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla geçtiğimiz ay tutuklanan eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning hakkında çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Hanning'e ulaştırılan ve gizlilik ibaresi taşıyan yaklaşık 2 bin belgenin, korumalar ve makam şoförleri aracılığıyla BND binasından çıkarıldığı iddia edildi.

"Özel kalem müdürü, başkanlık makamına tahsis edilen araçları casusluk faaliyetlerinde kullandı"

Haberde, Hanning'in özel kalem müdürlüğünü yapan Manfred D.'nin casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü 10 yıllık süreçte kurum içinde önemli görevlere getirildiği ve başkanlık katında özel asistan olarak da görev yaptığı bildirildi. Manfred D.'nin, kurumun başkanlık katına hizmet veren makam şoförlerinin kullandığı araçları işten eve gitmek amacıyla kullanabildiği belirtilirken, güvenlik birimlerince tanımlanan bu araçların, standart güvenlik kontrollerine tabi tutulmadığı aktarıldı. Alman medyası, Manfred D.'nin bu imkandan yararlanarak başkanlık makamına tahsis edilen araçları casusluk faaliyetlerinde kullandığını öne sürdü.

Manfred D.'nin zaman zaman BND binasından belge ve veri depolama cihazlarını çıkarmak için üst düzey yöneticilerin kişisel güvenliğinden sorumlu korumalardan da yararlandığı iddia edildi. Buna göre Manfred D., söz konusu belge ve cihazları taşıyan çantaları korumalara veriyor, daha sonra bina dışında çantaları onlardan geri alıyordu. Manfred D.'nin bu iki yöntemi tercih etmesinin nedeninin ise üst düzey yöneticilerin korumaları ile başkanlık makamı şoförlerinin kullandığı araçların kapsamlı güvenlik aramalarından geçirilmemesi olduğu belirtildi.

Tutuklu bulunan iki şüphelinin, BND'ye ait kurum içi yazışmaları içeren belgeleri yurt dışına sızdırmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu yönde de soruşturma yürütülüyor.

Casusluk ve vatana ihanet soruşturması

1998-2005 yılları arasında Alman Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanlığı görevini yürüten August Hanning ile görev dönemindeki özel kalem müdürü Manfred D., casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla ekim ayının başında tutuklanmıştı. İki şüphelinin, gizlilik ibaresi taşıyan yaklaşık 2 bin belgeyi ele geçirdiği belirtilmişti.

İkilinin 2010 yılında başlayan iş birliği kapsamında Hanning'in, Manfred D. tarafından kendisine iletilen gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı öne sürüldü. Hanning'e ayrıca başka bir ülkenin istihbarat servisi mensubuyla yoğun iletişim halinde olduğu suçlaması yöneltilmişti.

Kaynak: İHA
PolitikaGüvenlikDünyaSuçSon Dakika

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