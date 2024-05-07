Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis\'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Yozgat'ın eski Cumhuriyet Senatosu üyelerinden Servet Bora için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bora'nın ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ve birçok eski ve yeni siyasetçi katıldı. Bora'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Servet Bora, 1939 yılında Yozgat'ta doğdu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Ayrıca serbest avukatlık ve hakimlik yapmış olan Bora, 1979 yılında Cumhuriyet Senatosu'na Yozgat üyesi olarak seçilmişti. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

07.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bora'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu ile çok sayıda eski ve yeni siyasetçi katıldı.

Bora'nın naaşı, Kocatepe Camisi'nde bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bora, 1939 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bora, serbest avukatlık ve hakimlik görevlerinde bulundu. 1979 yılında Cumhuriyet Senatosu Yozgat üyeliğine seçilen Bora, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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