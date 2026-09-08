Eski Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi\'nden tahliye edildi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Mızraklı, 2019 yılında tutuklanmasının ardından cezasının infazını Edirne Cezaevi'nde sürdürüyordu. Mızraklı, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevi önünde eşi Zeynep Mızraklı, DEM Parti yöneticileri ve milletvekilleri tarafından karşılandı. Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Mızraklı, barış sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Tahliyesinin ardından İstanbul'a geçmesi beklenen Mızraklı'nın burada yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Mızraklı'nın daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret edeceği belirtildi.