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Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Havalimanı'nda Gözaltına Alındı - Son Dakika

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Havalimanı'nda Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 01.11.2023 18:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, eski HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın, 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen 'Kobani' olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Kaya'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 302/1 maddesi kapsamında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında yakalama emri çıkarıldığı ve İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı ifade edildi. Şüphelinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, yapılan açıklamada, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (el yapımı patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, halen Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, ayrıca olayların gerçekleştirildiği tarihte HDP MYK Üyesi olan, Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Hüda Kaya, hakkında Türk Ceza Kanununun 302/1 maddesi kapsamında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma suçu başta olmak üzere eylemlerine uyan suçlardan çıkarılan yakalama emrine istinaden 1 Kasım 2023 tarihinde yurtdışına çıkış yapmak üzere gittiği İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Şüpheli atılı suçlardan tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup sorgu işlemlerine devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Havalimanı'nda Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Havalimanı'nda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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