Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu.
Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in ABD'de yargılandığı uyuşturucu kaçakçılığı davasının duruşması Manhattan'daki Federal Mahkemede görüldü. Uyuşturucu ticareti yapmak, komplo kurmak ve silah bulundurmak suçlamalarıyla yargılanan Hernandez, jüri tarafından suçlu bulundu. Eski Devlet Başkanının Honduras'ı bir narko-devlet" gibi yönettiğini uyuşturucu kaçakçılarını koruduğunu ve rüşvet aldığını dile getiren savcılar, Hernndez'in devlet başkanlığı görevine başlamadan önce 2004 yılına kadar uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olduğunu ve yaklaşık 500 ton kokainin ABD'ye kaçırılmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Ayrıca, uyuşturucu kaçakçılarının milyon dolarlık rüşvet verdikleri Hernandez'in Venezuela ve Kolombiya'dan kaçırılan kokainin Honduras üzerinden ABD'ye sokulmasını sağladığını açıkladı. Ayrıca savcılar, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eski Devlet Başkanı Hernandez için kardeşi Tony Hernandez'e 1 milyon dolar rüşvet verdiğini dile getirdi.
Ömür boyu hapisle karşı karşıya
Hakkındaki iddialarını kabul etmeyen ve suçsuz olduğunu iddia eden 55 yaşındaki Hernandez, ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya.
2014-2022 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüten Hernandez, seçim kampanyalarını ülkedeki uyuşturucuyla mücadele sözü ile yürütmüştü. ABD'nin güçlü müttefiklerinden kabul edilen Hernandez, görevi sırasında uyuşturucu ile mücadelede kullanılmak üzere ABD'den 50 milyon dolardan fazla mali yardım almıştı. Hernandez, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da takdirini toplamıştı.
Görevinin sona ermesinden yalnızca 3 ay sonra iade edildiği ABD'de hakkında dava açılan Hernandez, 2022 yılının Nisan ayında tutuklanmıştı. - NEW YORK
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