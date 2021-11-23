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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi

23.11.2021 13:44

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, hayatını kaybetti. Güneş'in vefatını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız, "Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Güneş'in vefatını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız duyurdu. Yıldız, paylaşımında "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

Hasan Fehmi Güneş 1934 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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Hasan Fehmi Güneş, sanatçı Aynur Aydan ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Güneş'in Aydan'ın evine girerken fotoğrafları çekilmiş, Aydan yıllar sonra konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Aydan "İzmir Fuarı için Efes Otel'de kalıyordum. Bakanla aynı asansöre bindik. Bir hafta sonra aradığında kalbim duracak sandım. İlişkimiz altı buçuk ay sürdü. 'Bir gün yakalanırsak, sen çok meşhur olursun' derdi. Yakalanınca ne yapacağımıza dair bir planımız olsaydı keşke. Bir yere gitseydik, kaybolsaydık, bir daha dönmeseydik. Haber gazetelere çıkınca bir daha hiç konuşmadık. MİT evime geldi, ben ve ailem sorguya çekildik. Ama hiç pişman olmadım, bugün olsa yine yaşarım. Heyecan, sevgi, tehlike… Hepsini bir arada yaşadık. Benim yüzümden istifa etti diye çok üzüldüm. Çok değerli, kaliteli bir insandı. Bugüne kadar tek kelime etmedi. Adam gibi adam işte! Hâlâ o aşkı yaşıyorum, yerini kimse alamadı. İçtiği bir sigaranın paketini ve üzerinde 'içişleri bakanı' yazılı bir kağıdı hâlâ saklıyorum" demişti.

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Son Dakika Politika Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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