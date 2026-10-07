Eski İran Petrol Bakanı Paknejad: İstifam Trump'ın iddialarıyla bağlantılı değil

Eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin istifasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Yaptırımlara maruz bırakılmış olsam da, petrol endüstrisinin özverili çalışanlarının gayretleriyle yaptırımlar ve abluka şartlarına rağmen İran petrolünün üretim ve ihracat süreci devam etti. Çok ağır darbe aldılar. Bu nedenle böyle asılsız iddialarda bulunmaları doğal" dedi.

İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifasına yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Paknejad, Trump'ın dün yaptığı açıklamalara ilişkin, "İstifamın Trump'ın iddialarıyla hiçbir bağlantısı yok. Paknejad, bu vatanın bir askeridir ve değerli İran'ımız için kendini feda eden milyonlarca kişiden biridir" ifadelerini kullandı.

Eski bakan, "Petrol Bakanlığı görevine gelişimden aylar sonra İran halkının bir numaralı düşmanı tarafından yaptırımlara maruz bırakılmış olsam da, petrol endüstrisinin özverili çalışanlarının gayretleriyle yaptırımlar ve abluka şartlarına rağmen İran petrolünün üretim ve ihracat süreci devam etti" ifadelerini kullandı. Paknejad, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "Çok ağır darbe aldılar. Bu nedenle böyle asılsız iddialarda bulunmaları doğal" ifadelerini kullandı.

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise Trump'ın söz konusu açıklamasını, "kendi yanlışlarını örtmeye yönelik boş bir uğraş" olarak değerlendirdi. Mohajerani, Paknejad'ın istifasının "bir zayıflık göstergesi" değil, İran siyasetinin bir esnekliği olduğunu söyledi.

Trump: "İran Petrol Bakanı, 'Hiçbir şeyimiz yok' dedi"

ABD Başkanı Trump, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran Petrol Bakanı Paknejad'ın geçtiğimiz pazar günü istifa etmesine ilişkin, "İran Petrol Bakanı istifa etti. 'Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

İran basınında yer alan haberlerde, Paknejad'ın istifasının nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmemişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Paknejad'ın istifasını kabul etmesinin ardından İran Petrol Bakanlığı görevine geçici olarak devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard getirilmişti. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Birimi Yardımcısı Mehdi Tabatabaei ise basına yaptığı açıklamada, Paknejad'ın kişisel nedenlerle "çok uzun zaman önce" istifa ettiğini söylemişti. İranlı yetkili, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın söz konusu istifa talebini Paknejad'ın yoğun ısrarı üzerine kabul ettiğini belirtmişti.