Eski Japonya Başbakanı Abe'nin ölümünün ardından liderlerden taziye mesajları

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geldi.

Japonya'da seçim konuşması yaptığı Nara kentinde silahlı saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 67 yaşında hayatını kaybetti. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın el yapımı olduğu öğrenilen silahından çıkan 2 kurşunla ağır yaralanan Abe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abe'nin ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geldi.

"DOSTUM ABE'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abe'nin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SCHOLZ: "BU ZOR ZAMANDA JAPONYA'NIN YANINDAYIZ"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Abe'nin ölüm haberiyle derin bir üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Hayatını kaybeden liderin ailesine taziyelerimi iletiyorum. Bu zor zamanda Japonya'nın yanındayız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Japonya, hayatını ülkesine adayan ve dünyada düzeni sağlamak için çalışan büyük bir başbakanı kaybetti" dedi.

JOHNSON: "İNGİLTERE BU KARANLIK VE ÜZÜCÜ ZAMANDA YANINIZDA"

İngiltere'de dün Başbakanlık görevinden istifa eden Boris Johnson, "Shinzo Abe hakkında inanılmaz üzücü haber. Keşfedilmemiş zamanlardaki küresel liderliği birçok kişi tarafından hatırlanacak. İyi dileklerim ailesi, arkadaşları ve Japon halkıyla birlikte. İngiltere bu karanlık ve üzücü zamanda yanınızda" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Abe'nin ölümünü yeri doldurulamaz bir kayıp olarak nitelendirerek, "Abe, ülkelerimiz arasında iyi komşuluk bağları geliştirmek için çok şey yaptı. Olağanüstü bir devlet adamıydı" dedi. NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, "Demokrasinin savunucusu ve yıllardır arkadaşım ve meslektaşım olan Shinzo Abe'nin korkunç bir şekilde öldürülmesinden derin üzüntü duydum. Ailesine, Başbakan Fumio Kishida'ya ve NATO'nun ortağı Japonya halkına bu zor zamanda en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.

ALBANESE: "ABE, HİNT-PASİFİK'TE ÖZGÜR VE AÇIK BİR BÖLGE VİZYONUNU DESTEKLEYEN BİR LİDERDİ"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de, "Eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun trajik ölümü yıkıcı bir haber. Abe, Avustralya'nın dünya sahnesindeki en yakın arkadaşlarından biriydi. Onun liderliğinde Japonya, Avustralya'nın Asya'daki en benzer fikirli ortaklarından biri olarak ortaya çıktı. Bugün de devam eden bir miras. Abe, Hint-Pasifik'te özgür ve açık bir bölge vizyonunu destekleyen bir liderdi. Dörtlü ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma, birçok yönden onun diplomatik liderliğinin sonuçlarıdır. Abe aynı zamanda dünya sahnesinde bir devdi. Mirası küresel bir etkiye sahipti ve Avustralya için derin ve olumlu bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Shinzo Abe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu büyük adamın vahşice öldürülmesini asla anlayamayacağım. Japonya, Avrupalılar seninle yas tutuyor. Eşine ve ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum" derken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Harika bir insan, büyük bir demokrat ve çok taraflı dünya düzeninin şampiyonu vefat etti. Ailesi, arkadaşları ve tüm Japonya halkıyla birlikte yas tutuyorum. Shinzo Abe'ye yapılan bu vahşi saldırı tüm dünyayı şok ediyor" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-youl, "Japon Abe'nin vurulması affedilemez bir suç eylemidir" paylaşımında bulunurken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, "Eski Başbakan Abe Shinzo'ya en derin saygımızın bir işareti olarak, 9 Temmuz 2022'de bir günlük ulusal yas tutulacak" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, "Shinzo Abe'nin öldürüldüğü haberi beni derinden sarstı. Düşüncelerim, Polonya'ya her zaman çok iyi davranan Japon arkadaşımızın ailesiyle birlikte. Huzur içinde yatsın" paylaşımını yaptı.

(İHA)