Eski Merkez Bankası Başkanı Serdengeçti Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Süreyya Serdengeçti, 26 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Merkez Bankası'nda 1980 yılında göreve başlayan Serdengeçti, 2001-2006 yıllarında TCMB Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Serdengeçti, bugün TOBB ETÜ kampüsünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarınay, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Başkanı Güven Sak, ailesi ve öğrencileri katıldı.

"Türkiye önemli bir değerini kaybetti"

Serdengeçti'nin vefatından ötürü çok üzgün olduğunu belirten TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarınay, "Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, üniversite camiamızın yakınlarına, dostlarına başsağlığı ve sabır dilemek istiyorum. Süreyya Hocamız 2001-2006 yıllarında Merkez Bankası Genel Müdürlüğü'nü başarı ile sürdürdü. Bu dönemde Türkiye'nin kronik hale gelen enflasyon mücadelesinde çok büyük bir performans göstererek büyük bir başarıya imza attı. O yıllarda ben de Başbakanlık Merkez Teşkilatı'nda Genel Müdür olduğum için bu başarılarına yakından tanık oldum. Süreyya Bey gerçekten gerek Merkez Bankası tarihinde ve Türkiye'de müstesna bir yere sahip oldu. Özellikle İktisat bölümünde finansal kurumlar, finansal piyasalar ve işleticiler için makro iktisat gibi son derece önemli dersler verdi. Bu derslerde Merkez Bankası'ndaki bilgi birikimi ve tecrübesini öğrencilerimize aktardı. Burada öğrencilerimizin iyi yetişmesi için gayret gösterdi. Türkiye'ye genç ve dinamik ekonomist yetiştirdi" diye konuştu.

Serdengeçti'nin cenazesi, Maltepe Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA