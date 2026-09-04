Eski Milletvekili Latif Sakıcı için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden 18. ve 19. dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Sakıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Sakıcı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Sakıcı'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Muğla'da 1934'te dünyaya gelen Sakıcı, serbest inşaat müteahhitliği yaptı ve özel bir şirkette genel müdür olarak çalıştı.

18. ve 19. dönemde milletvekilliği yapan Sakıcı, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinde de bulundu.