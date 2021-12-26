Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü

26.12.2021 14:17

Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü MHP eski Grup Başkanvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın oğlu Oğuz Vural evliliğe ilk adımını attı.

Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü

KARABÜK - MHP eski Grup Başkanvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın oğlu Oğuz Vural evliliğe ilk adımını attı.

Oktay Vural'ın oğlu Oğuz Vural Türk Eğitim- Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu'nun kızı Atkaracalar Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ile sade bir nişan merasimiyle evliliğe ilk adımını attı. Safranbolu'da bir otelde düzenlenen törene, Kurtoğlu ve Vural ailelerinin yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar ile davetliler katıldı.

Milletvekili Niyazi Güneş'in duasının ardından genç çiftlerin yüzüklerinin kurdele kesiminden sonra duygularını ifade eden Oktay Vural, " Ahmet Turgut Kurtoğlu ve ailesini tanımaktan şeref duyduğunu ifade ederek, " Oğlum Oğuz ve sevgili Kübra'nın sevgiyle başladıkları bu günde aile ve akrabalar yegane hazinemizdir. Bu sevgi hazinesi hiç tükenmesin. İnşallah tamamını erdirsin. Bu mutlu günümüzü paylaştığınız için tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü

YORUMLAR
500
MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor! MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor! KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı Kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı

Milliyetçi Hareket Partisi, Oktay Vural, Oğuz Vural, Karabük, Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:27:50. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın en mutlu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement