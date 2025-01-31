Eskişehir Başkanları Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eskişehir Başkanları Gündemi Değerlendirdi

Eskişehir Başkanları Gündemi Değerlendirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya gelerek Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

31.01.2025 15:19  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaretinde Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişin de bulunuldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ağırladı. Ziyarette Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişin de bulunuldu.

"Ayşe Başkan çalışmalarıyla örnek oldu"

Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Ataç, "Ayşe başkan ile ileriye dönük çalışmaları konuşmak adına ara ara bir araya geliyoruz. Ayşe başkanın gelmesiyle Büyükşehirde farklı çalışmalar oldu. Gerçekten hem insani ilişkileri hem çalışmaları son derece olumlu. Bu da Ayşe başkanımızın çok başarılı ve Türkiye'ye örnek olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Konumuz hep Eskişehir"

Başkan Ünlüce ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederek "Çok değerli Başkanımız Ahmet Ataç ile birlikteyiz. Konumuz hep Eskişehir. Eskişehir'de neler yapmalıyız? Geçmişte neler yaptık, gelecekte neler yapmalıyız? Bunları konuştuk ve ülke gündemini değerlendirdik. Hem Eskişehir adına hem bizim adımıza güzel bir değerlendirme fırsatı oldu" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Ahmet Ataç, Politika, Tepebaşı, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir Başkanları Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Başkanları Gündemi Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.